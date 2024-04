Iphofen

04:00 Uhr

Samstagsbrief: Für den Rückzug des Konzerns aus dem Russland-Geschäft war es allerhöchste Zeit, Alexander Knauf!

Plus Das Gipskonzern Knauf aus Iphofen will nach viel Kritik doch seine Geschäfte in Russland beenden. Wieso jetzt und was heißt das? Unser Autor hat dazu eine klare Meinung.

Von Jürgen Haug-Peichl

Sehr geehrter Alexander Knauf,

um die regionale Top-Nachricht dieser Woche einordnen zu können, muss man kein Studium der internationalen Wirtschaftsbeziehungen absolviert haben. Es reicht das Bauchgefühl: Die Geschäfte Ihres Unternehmens in Russland waren seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ein moralisches Unding. Allerhöchste Zeit, dass Sie damit jetzt aufhören.

