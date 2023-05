Samstagsbrief: Gluckig, karrieregeil, sensibel und egoistisch? Ja, liebe Mamas, wir dürfen alles sein!

Plus Helikopter-Mama, Working-Mum oder Haus-Mutti: Mütter werden ständig bewertet - auch von anderen Frauen. Unsere Autorin wünscht sich weniger Schubladen und mehr Zusammenhalt!

Liebe Mamas,

wohin geht ein Wort, wenn man es ausgesprochen hat? Warum regnet es an Sonntagen? Oder wozu sammelt man Geld, wenn man auch Gänseblümchen sammeln kann? Ich bin sicher, ihr kennt Fragen wie diese. Ich liebe es, wie Kinder unsere festgefahrenen Denkmuster mühelos auf den Kopf stellen.