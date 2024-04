Würzburg

04:00 Uhr

Samstagsbrief: Herr Bundesverkehrsminister Wissing, Ihre hartnäckige Ablehnung des Tempolimits überzeugt mich nicht

Plus Jede Menge Umfragen und Studien deuten darauf hin, dass ein Tempolimit auf der Autobahn sinnvoll und willkommen wäre. Warum kommt es dann nicht endlich, fragt unser Autor.

Von Mathias Wiedemann

Sehr geehrter Herr Wissing,

derzeit gibt es in der Politik so vieles, was ich nicht verstehe. Und viele Debatten dieser Tage - von Wärmepumpe bis Gendersternchen – zeigen mir, dass ich nicht der einzige bin, dem es so geht. Am aller unverständlichsten aber ist mir, dass es einer Bundesregierung mit Beteiligung der Grünen nicht gelingt, endlich ein allgemeines Tempolimit auf den deutschen Autobahnen einzuführen.

