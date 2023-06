Samstagsbrief: Herr Flick, in Ihrem Gesicht steht totale Ratlosigkeit

Plus Ein Jahr vor der Heim-EM ist die deutsche Fußball-Nationalelf voll in der Krise. Unser Autor glaubt nicht daran, dass Bundestrainer Hansi Flick die Wende schaffen kann.

Lieber Hansi Flick,

vor gut zweieinhalb Jahren habe ich an dieser Stelle an Ihren Vorgänger geschrieben. Wenn ich mir die Zeilen aus dem November 2020 heute durchlese, bleibt das Gefühl: Ich muss nur den Adressaten ändern.