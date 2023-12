Samstagsbrief: Herr Köhler, der Protest der Landwirte darf nicht von Querdenkern und Nationalisten unterwandert werden

Plus Der Frust der Bauern ist berechtigt. Doch die wachsende Aggressivität schadet ihrem Anliegen, meint unser Autor. Was er sich vom unterfränkischen Bauernpräsidenten wünscht.

Sehr geehrter Herr Köhler,

ich spreche wohl für uns beide, wenn ich sage: Die Vorweihnachtszeit haben wir uns anders vorgestellt. Doch statt zum Jahresende zur Ruhe zu kommen und sich auf das Schöne im Leben zu besinnen, hat die Politik in Berlin offenbar nichts Besseres zu tun, als Ihnen und den Landwirtinnen und Landwirten ein teures Geschenk unter den Baum zu legen.