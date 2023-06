Samstagsbrief: Herr Lindemann, wie war das nochmal mit der Trennung zwischen Kunst und Person?

Plus Natürlich gilt auch für Rammstein-Sänger Till Lindemann die Unschuldsvermutung. Aber manche seiner Texte wirken nicht erst angesichts der Vorwürfe sonderbar, findet unser Autor.

Guten Tag, Herr Lindemann.

Klingt eigentlich ganz harmlos, die Anrede, nicht wahr? Ich fand immer schon, dass da ein seltsames Ungleichgewicht ist zwischen Ihrem Namen, der mich jedes Mal wieder an den leicht verwirrten Lottogewinner bei Loriot erinnert, und der martialischen Kunstfigur, die Sie als Frontmann von Rammstein auf der Bühne verkörpern.