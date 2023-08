Samstagsbrief: Herr Rummenigge, die Kuss-Attacke ist ein Übergriff - Ihre Äußerung dazu ist ein Schlag ins Gesicht!

Plus Karl-Heinz Rummenigge findet die Kuss-Attacke des spanischen Verbandschefs auf eine Fußballweltmeisterin "absolut okay". Unsere Autorin kann das nicht akzeptieren.

Guten Tag Herr Rummenigge,

ich bin erschüttert! Der spanische Verbandschef Luis Rubiales küsste die Fußballerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale auf den Mund - ungefragt. In einer Erklärung forderte Hermoso Konsequenzen für den Verbandschef. Rubiales entschuldigte sich, sagte aber auch, er sehe sich als Opfer von sozialer Hinrichtung. Er habe Hermoso "spontan und ohne jede böse Absicht oder bösen Willen" auf den Mund geküsst.