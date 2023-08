Samstagsbrief: Liebe Barbie, ein Geständnis - ich habe Dich 40 Jahre lang völlig unterschätzt!

Plus Hollywood entlarvt sich mit einem neuen Blockbuster selbst und verdient dabei auch wieder Milliarden. Warum unser Autor die Rolle Barbies dabei aber durchaus gut findet.

Sehr geehrte Barbara Millicent Roberts, liebe Barbie,

ich muss zugeben, ich habe mich mindestens 40 Jahre lang in Dir getäuscht. Aber seit ich den neuen Film mit Dir gesehen habe, bin ich ins Grübeln geraten. Ich habe Dich unterschätzt.