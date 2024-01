Samstagsbrief: Liebe "Omas gegen Rechts", nie war Ihr Einsatz für die Demokratie so nötig wie jetzt!

Plus Die Pläne der AfD, unerwünschte Mitbürger zu vertreiben, bringen Zehntausende auf die Straße. Gut, dass sich Menschen wie Dagmar Wirth gegen Rechts engagieren, findet unser Autor.

Sehr geehrte Dagmar Wirth,

ich schreibe Ihnen stellvertretend für die Würzburger Gruppe der bundesweiten Initiative "Omas gegen Rechts", die für den heutigen Samstag zu einer Mahnwache für die Demokratie aufgerufen hat. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Sie bei der Stadt angemeldet. Es werden sicherlich sehr, sehr viele mehr kommen. Und das ist gut so.