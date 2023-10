Samstagsbrief: Liebe Susanne Daubner, ich freue mich schon darauf, wenn Sie das Jugendwort des Jahres verkünden

Plus Das Jugendwort des Jahres ist im Grunde völlig unwichtig. Wäre da nicht Moderatorin Susanne Daubner, die die Sache alljährlich zum Ereignis macht, findet unser Autor.

Liebe Susanne Daubner, ich fände es echt dufte, wenn Sie am 22. Oktober Dienst hätten als Sprecherin bei der Tagesschau. Denn dann wird das "Jugendwort des Jahres" gekürt. Also das Wort, das junge Menschen – angeblich – gerade besonders knorke finden.

Sie, liebe Frau Daubner, haben nicht nur neulich im Morgenmagazin mit ihrem hinreißenden kleinen Lachanfall – sorry: Lachflash – und einem milde verzweifelten "Och Mann!" Millionen Menschen eine Freude bereitet.