Würzburg

04:00 Uhr

Samstagsbrief: Mit dem Bockshorn und Ihnen wurde Kleinkunst in Würzburg groß, lieber Mathias Repiscus!

Hinten am Tresen in der Ecke: die Würzburger Theater-Gründer Mathias Repiscus und Monika Wagner-Repiscus. Am 23. Dezember ist allerletzte Vorstellung auf der Kabarettbühne unter ihrer Leitung.

Plus An Weihnachten ist nach fast 40 Jahren Schluss: Der Gründer der bundesweit bekannten Würzburger Kabarettbühne geht in Rente. Ein letzter Ruf in den Kulturspeicher-Keller.

Von Alice Natter Artikel anhören Shape

Lieber Mathias Repiscus,

keine Sorge, das wird kein Nachruf. Auch kein Abgesang. Und eine Pointe gibt's auch nicht.

