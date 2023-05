Samstagsbrief: Müssen in Zeiten des Lehrermangels wirklich so viele Lehrkräfte in Teilzeit arbeiten, Frau Fleischmann?

Überall fehlen Lehrerinnen und Lehrer, Personal ist kaum zu finden. Schwer verständlich, warum der BLLV nicht an der hohen Teilzeitquote rütteln will, meint unser Autor.

Liebe Frau Fleischmann,

schön, dass Sie in dieser Woche zum Jahrestreffen des Lehrerverbandes BLLV nach Würzburg gekommen sind! Über Bildung kann man nie genug diskutieren. Und das möchte ich auch in diesem Samstagsbrief gerne machen.

Zuvor möchte ich aber noch ein großes Lob an die Lehrerinnen und Lehrer in Bayern loswerden: Ich finde, dass in den gefühlt unendlichen Corona-Jahren unter oft mehr als widrigen Umständen an den Schulen sehr viel sehr gute Arbeit geleistet wurde. Selbstverständlich war dies nicht – und es verdient deshalb umso mehr Anerkennung.

Große Herausforderungen an den Schulen ohne Zweifel große Belastung für Lehrer

Und die Herausforderungen an den Schulen reißen ja nicht ab: Vom Aufarbeiten der Corona-Defizite über soziale Probleme bis hin zur Betreuung der ukrainischen Flüchtlingskinder. Mir ist klar, dass dies eine große Belastung für die Lehrkräfte darstellt. Es ist deshalb gut, liebe Frau Fleischmann, dass Sie die Probleme immer wieder klar benennen.

Schwer tue ich mich allerdings mitunter mit der fundamentalen Art der Kritik auch ihres BLLV. Teilweise wird dabei das Bild eines kurz vor dem Zusammenbruch stehenden Bildungssystems gezeichnet, in dem die Lehrkräfte von der Politik im Stich gelassen fast schon verzweifelt um die Bildung unserer Kinder ringen müssen.

Vielleicht sind es ja nicht nur die großen Belastungen an den Schulen, sondern ist es auch dieses Horror-Bild, das dazu beiträgt, dass sich immer weniger junge Menschen in Bayern für den Lehrerberuf entscheiden?

Rahmenbedingungen für Lehrkräfte in Bayern sind im internationalen Vergleich gut

Denn ganz so schlecht sind die Rahmenbedingungen für die meist verbeamteten Lehrkräfte in Bayern ja nicht: So hat etwa die OECD festgestellt, dass hierzulande die Lehrergehälter im Vergleich der Industrienationen in der Spitzengruppe liegen – deutlich etwa vor dem Bildungsvorbild Finnland.

Bayern zahlt zudem schon Berufseinsteigern deutlich mehr als alle andere Bundesländer – in 2020 mit knapp 4600 Euro im Monat fast 600 Euro mehr als etwa Rheinland-Pfalz. Und völlig zurecht sollen nun auch Grund- und Mittelschullehrer besser bezahlt werden – was im Endausbau stolze 200 Millionen Euro extra kosten wird.

Ohnehin scheitert bessere Bildung in Bayern eher nicht am Geld: Üppige 14,8 Milliarden Euro umfasst der aktuelle Kultus-Etat, ein Plus von 400 Millionen Euro. 1150 Lehrkräfte sollen damit in 2023 neu beschäftigt werden. Seit 2018 wurden rund 5800 Stellen neu geschaffen.

Es gibt in der Tat Argumente, warum das alles noch nicht reicht. Man muss aber schon auch im Blick behalten, dass der finanzielle Aufwand immens ist und auch im reichen Bayern die Ressourcen begrenzt sind – finanziell wie personell.

Wo sind konkrete Lösungsvorschläge der Verbände gegen den Lehrermangel?

Womit wir beim Thema Lehrermangel wären: Richtig ist, dass das Kultusministerium schon seit Jahrzehnten bei den Lehrerzahlen trickst. Aber muss der der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband sich wirklich an solchen Zahlenspielereien beteiligen?

4000 Lehrkräfte fehlen nach ihrer Rechnung in Bayern aktuell – eine Zahl, die auch staatlich verordnete Mehrarbeit aktueller Lehrkräfte etwa durch verpflichtende Arbeitszeitkonten oder verschärften Früh-Ruhestand einfach in fehlende Köpfe umrechnet. Es ist legitim, dieses "Piazolo-Paket" zu kritisieren. Aber es löst doch kein Problem, aus ungeliebter Mehrarbeit das Bild verwaister Klassenzimmer zu konstruieren!

Ohnehin fehlen mir, liebe Frau Fleischmann, beim Thema Lehrermangel konkrete Lösungsvorschläge der Verbände. Schließlich sind die notwendigen zusätzlichen Lehrkräfte nicht nur in Bayern schlicht nicht verfügbar – und werden dies auch so schnell nicht sein.

Muss es wirklich sein, dass nur 44 Prozent der Lehrkräfte in Bayern in Vollzeit arbeiten?

Warum lehnt ihr Verband trotzdem eine Verringerung der hohen Teilzeitquote vehement ab? Nur zur Einordnung: Von den rund 156.000 Lehrkräften in Bayern arbeiten derzeit nur gut 68.000 in Vollzeit, also 44 Prozent.

Zweifellos gibt es gute Gründe für Teilzeitarbeit. Aber muss es wirklich sein, dass Lehrkräfte einen Rechtsanspruch auf Teilzeit bis zum 18. Geburtstag ihrer Kinder haben? Im Kern sollte der Lehrerberuf doch ein Vollzeitjob sein! Und würden nur einige der Teilzeit-Lehrkräfte ihre Arbeitszeit verlängern, wäre mancher Engpass in den Schulen zumindest abgemildert.

Machen Sie weiter Druck, liebe Frau Fleischmann, um die Bildung in Bayern zu verbessern. Aber reden Sie doch auch öfter mal darüber, was für ein toller Job der Lehrerberuf ist – auch in Vollzeit. Und auch in Bayern, das sicher kein Bildungsparadies ist, aber bestimmt auch keine Bildungshölle. Damit sich auch in Zukunft genug engagierte und motivierte junge Menschen dafür entscheiden, unseren Kindern zu einer guten Bildung zu verhelfen.

Mit freundlichen Grüßen,

Henry Stern, Landtagskorrespondent