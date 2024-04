Samstagsbrief: Wann wird Paragraf 218 zu Abtreibungen endlich abgeschafft, Frau Celina?

Plus In Deutschland ist der Schwangerschaftsabbruch noch immer Straftatbestand. Eine Expertenkommission empfiehlt jetzt eine Neuregelung. Überfällig, meint unsere Autorin.

Liebe Frau Celina,

zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich unermüdlich für das Thema Schwangerschaftsabbruch einsetzen. Ja, das klingt komisch. Aber Abtreibungen sind noch immer ein Tabu-Thema.