Würzburg/München

04:00 Uhr

Samstagsbrief: Welche Fächer werden Sie an Bayerns Grundschulen kürzen, Frau Stolz?

Plus Die Grundschüler sollen nach dem PISA-Schock mehr Deutsch- und Mathestunden haben. Dafür muss es wohl Streichungen geben. Unsere Autorin fragt die Kultusministerin: Warum nicht Religion?

Von Gisela Rauch

Sehr geehrte Frau Stolz,

seit Bayerns mächtigster Mann, Ministerpräsident Markus Söder, in Reaktion auf schlechte deutsche PISA-Ergebnisse ein bildungspolitisches Machtwort gesprochen und bei der CSU-Winterklausur in Kloster Banz Bayerns Grundschulkindern mehr Deutschunterricht verordnet hat, stehen Sie vor einer kniffligen Aufgabe. Als Kultusministerin müssen Sie die neuen Zusatzstunden in Deutsch und auch in Mathe im ohnehin schon extrem prallen Lehrplan unterbringen. Gleichzeitig müssen Sie entscheiden, wo und ob dafür in Klasse eins bis vier andere Stunden gestrichen werden.

