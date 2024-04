Sand am Main

07.04.2024

Sand am Main: Radfahrerin stirbt am Sonntag nach Zusammenstoß mit Pkw im Krankenhaus

Tödliche Verletzungen hat eine 67-jährige Fahrradfahrerin am Sonntag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Sand am Main erlitten. (Symbolfoto)

Plus Trotz schneller Hilfe konnte die 67-Jährige nicht gerettet werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte sie die Vorfahrt eines Pkw missachtet.

Von Martin Sage

Am Sonntagmittag ist in Sand am Main eine 67-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall so schwer verunglückt, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb. Dies teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am späten Sonntagnachmittag mit. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Friedhofstraße. Hier sei es zu einem Zusammenstoß der Fahrradfahrerin mit einem Pkw gekommen, heißt es in der Verlautbarung aus Würzburg.

Die 67-Jährige sei nach jetzigem Ermittlungsstand mit ihrem Fahrrad von der Friedhofstraße in die Hauptstraße gefahren, führt das Polizeipräsidium aus. Der vorfahrtsberechtige Fahrer eines Audi, der zu dieser Zeit auf der Hauptstraße fuhr, haben den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden können und die Radfahrerin mit der Front seines Pkw erfasst. Die Frau sei schwerverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen.

