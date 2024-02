Würzburg

18:37 Uhr

Größerer Feuerwehreinsatz in Würzburg: Kellerbrand in Sanderstraße

In der Sanderstraße in Würzburg kam es am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz.

Plus Aufgrund eines größeren Feuerwehreinsatzes in der Würzburger Sanderstraße war diese am Freitagabend zwischenzeitlich gesperrt. Was bekannt ist.

Von Sophia Scheder Artikel anhören Shape

In der Sanderstraße in der Würzburger Innenstadt kam es am frühen Freitagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein großer Teil der Straße war zwischenzeitlich für den Fuß- und Straßenverkehr gesperrt. Der Einsatz lief auf Höhe der Bars Hoffnung und Loma.

Wie Maximilian Basser von der Polizei Unterfranken auf Anfrage erklärt, sei es dort zu einem Brandausbruch in einem Keller gekommen. Da mehrere Einsatzfahrzeuge dort halten mussten, sei die Straße gesperrt worden. Die Erstmeldung sei um 17.15 Uhr bei der Polizei eingegangen. Unklar sei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch, wie und wo genau im Keller das Feuer ausgebrochen ist. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind mittlerweile beendet worden. "Nun müssen die Kollegen die Brandursache ermitteln", so Basser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen