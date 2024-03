Schaeffler erwartet ein spannendes Jahr: Der Verbrenner wird noch lange eine wichtige Rolle spielen

Plus Der Umsatz legt 2023 um 5,8 Prozent zu. Das Industriegeschäft leidet unter einem schwachen Markt vor allem in China.

2024 werde ein spannendes Jahr, hat der Vorstandsvorsitzende der Schaeffler AG, Klaus Rosenfeld, bei der Jahrespressekonferenz angekündigt. Es wird stark geprägt sein von der Verschmelzung mit der Vitesco Technologie Group AG Regensburg, von der man Synergieeffekte in der Größenordnung von 600 Millionen Euro erwartet.

Vitesco macht mit 38.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund acht Milliarden Euro. Nach der Verschmelzung spielt Schaeffler unter den Top 10 der Automobilzulieferer.