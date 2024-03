Schäufele, Döner und Spaghetti: Welche Zutaten für 6 beliebte Gerichte sind jetzt günstiger geworden?

Plus Die Preise für viele Lebensmittel sind erneut gestiegen. Doch bei den Inflationsraten gibt es auch Überraschungen. Was einzelne Zutaten für gängige Speisen aktuell kosten.

Die Preise für viele Lebensmittel sind erneut gestiegen. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik betrug der Anstieg im Februar 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Eine höhere Inflationsrate schmälert die Kaufkraft, Kundinnen und Kunden erhalten für einen Euro weniger als noch vor einem Jahr. Anders gesagt, sie können sich weniger leisten. Aber: Manche Produkte sind inzwischen deutlich günstiger geworden.

Die folgenden sechs Beispiele zeigen, wie sich der Preis der Zutaten für beliebte Gerichte im Vergleich zu Februar 2023 verändert hat: