Schäufele, Klöße oder Hochzeitsessen: So teuer sind die Zutaten für 6 beliebte Gerichte geworden

Plus Die Preise für viele Lebensmittel sind deutlich gestiegen. Was heißt das für fränkische Spezialitäten und beliebte Gerichte genau? Ein Blick auf die Preisentwicklung der einzelnen Zutaten.

Das Essen wird teurer. Diese Entwicklung zeigt sich bereits seit mehreren Monaten. Dem Bayerischen Landesamt für Statistik zufolge haben Nahrungsmitteln im Februar 21,2 Prozent mehr gekostet als im Vorjahresmonat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich die Menschen immer weniger für ihr Geld leisten können.