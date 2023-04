Würzburg

04:00 Uhr

"Schallplatten sind wie eine Wellnesskur": Er verkauft 4000 Schallplatten im alten Schulbus und kommt bald nach Würzburg

Plus Michael Lohrmann hat sein Hobby zum Beruf gemacht und tourt mit einem amerikanischen Schulbus durch Deutschland und verkauft Vinylplatten. Demnächst ist er in Würzburg.

Von Gina Thiel

Grundlegend entspannt und angenehm im Umgang – so beschreibt Michael Lohrmann die Fans der Schallplatte und damit auch sich selbst. Im zarten Alter von sieben Jahren kaufte der Dortmunder seine erste Schallplatte "Wish you were here" von Pink Flyod und sagt über diesen Tag heute: "Dieser Moment hat mein Leben für immer verändert."

Der Tag legte den Grundstein zu seiner Liebe zur Musik, die ihn seitdem sein Leben lang begleitet –auch beruflich. Denn 1995 gründete Lohrmann sein eigenes Musikmagazin Vision und publizierte viele Jahre erfolgreich Geschichten über Bands, musikalische Entwicklungen und Neuheiten. Bis er 2018 genug von der täglichen Routine hatte, seinen Verlag verkaufte und sich wieder mehr den schwarzen Vinylplatten widmete. "Ich habe schon vorher immer wieder private Schallplattensammlungen aufgekauft", sagt er. Irgendwann sei der Keller überfüllt und seine Abenteuerlust geweckt worden, so dass der 52-Jährige beschloss, seinen eigenen Plattenladen zu eröffnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

