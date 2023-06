Würzburg

20:10 Uhr

Schaulaufen auf dem Roten Teppich: Staatsregierung lädt zum Mozartfest-Empfang in die Würzburger Residenz

Zahlreich flanierte die Würzburger Prominenz am Donnerstag 15.06.23 beim Staatsempfang des 102. Mozartfestes über den Roten Teppich.

Plus Zu Konzert und Empfang hatte die Bayerische Staatsregierung am Donnerstagabend in die Würzburger Residenz geladen. Zuvor ging es für die Gäste über den Roten Teppich.

Seit knapp zwei Wochen und noch bis zum 2. Juli läuft das Würzburger Mozartfest, und etwa zur Halbzeit wartet das Festival mit dem zweiten großen gesellschaftlichen Ereignis nach dem Empfang am Eröffnungstag auf. Am Donnerstagabend waren erneut zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem festlichen Konzert mit anschließendem Empfang in die Würzburger Residenz geladen. Gastgeberin war diesmal die Bayerische Staatsregierung.

Digitalministerin Gerlach vertrat die Bayerische Staatsregierung

Ministerpräsident Markus Söder kam wie schon 2022 auch zu diesmal nicht nach Würzburg, sondern ließ sich von Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach vertreten. Die gebürtige Würzburgerin Gerlach ist inzwischen so etwas wie ein Stammgast beim Mozartfest. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie den Freistaat beim Empfang vertreten, in diesem Jahr hatte sie die Staatsregierung bereits bei der Eröffnung am 2. Juni repräsentiert.

