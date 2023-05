Landkreis Kitzingen

01.05.2023

Scherze in der Mai-Nacht: Im Landkreis Kitzingen haben Unbekannte in Großlangheim und Dettelbach den Maibaum abgesägt

Plus Nicht nur im Landkreis Kitzingen sind Maibäume gefallen. Auch im Landkreis Neustadt/Aisch waren Unbekannte mit der Säge unterwegs. Waren es dieselben Täter?

Von Barbara Herrmann

Erneut voller Menschen war der Marktplatz in Großlangheim am Vormittag des 1. Mai, allerdings war bei manchen die gute Laune des Vorabends dahin. Unbekannte haben in der Mai-Nacht die geschmückte Birke abgesägt – und sich dabei an die ungeschriebenen Regeln eines alten Brauchs gehalten. Denn der Baum und seine Krone wurden gegen 4.20 Uhr gekappt, also vor Sonnenaufgang und der Morgendämmerung.

So lange etwa hätte aber die Dorfjugend das Frühlingssymbol bewachen müssen. Entsprechend zerknirscht wirkten die jungen Männer des Vereins "Neuer Keller" am Tag danach, als sie die Überreste der Nacht – und des prächtigen Maibaums – beseitigen mussten.

