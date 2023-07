Eyrichshof

13:30 Uhr

Schlager zum Abschluss: 1250 Menschen feiern am letzten Tag des Rösler-Open-Air mit den Amigos

Plus Ein Ehepaar zelebrierte seine Diamantene Hochzeit vor der Bühne mit einem Tänzchen. Die schönsten Bilder vom Sonntagnachmittag.

Bernd Ulrich, Jahrgang 1950, und sein Bruder Karl-Heinz, ziemlich genau zwei Jahre älter, sind musikalische Amigos seit 1970. Unzählige Auftritte haben sie in all den Jahren absolviert, 2006 durften sie sich "Musikantenkaiser" nennen, seitdem ist ihr Ruhm stetig gewachsen. Daniela Alfinito, 52 Jahre jung und Bernd Ulrichs Tochter, sammelt inzwischen auch Gold- und Platinschallplatten. Sie ist selbst ein Star der Schlagerszene geworden.

Drei Vollblutmusiker also, die am Sonntag die Konzertreihe in Eyrichshof vor rund 1250 Zuhörerinnen und Zuhörern abschlossen. Es war ein sonniger Spätnachmittag, ein nicht mehr ganz so junges Publikum wie in den Tagen zuvor und richtig viele gute Erinnerungen an die Schlager der Amigos.

