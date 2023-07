Martinsheim

25.07.2023

Schlechte Erntebilanz für Unterfranken: Welche Lebensmittel teurer werden und welche nicht

Landwirte in Unterfranken - wie hier in Acholshausen (Lkr. Würzburg) - erwarten heuer eine unterdurchschnittliche Ernte.

Plus Wegen Hitze und anhaltender Trockenheit geht der Bauernverband von einer unterdurchschnittlichen Ernte aus. Was bedeutet das für die Verbraucher? Wird alles noch teurer?

Erst Nässe, dann Trockenheit: Die Bauern in Unterfranken kämpfen auch in diesem Jahr mit den Folgen des Klimawandels und erwarten abermals eine unterdurchschnittliche Ernte. "Besonders die Getreideernte und die Sommerkulturen wie Zuckerrüben und Mais bleiben erheblich unter dem langjährigen Schnitt zurück", sagt Stefan Köhler, Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV) für Unterfranken, am Montag bei der Erntepressekonferenz in Martinsheim (Lkr. Kitzingen).

Was bedeutet die unterdurchschnittliche Ernte für Landwirte und Verbraucher? Welche Strategien gibt es, um in der Landwirtschaft mit Hitze und Trockenheit zurechtzukommen? Dazu äußern sich BBV-Präsident Stefan Köhler, die Milchbauern Herbert und Michael Nagler aus Martinsheim sowie Martin Hecht, Pressesprecher am bayerischen Landwirtschaftsministerium.

