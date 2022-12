Schleppseil gerissen, Rettungsaktion gescheitert: Havariertes Schiff hängt weiter auf dem Main in Würzburg fest

Seit Freitagnachmittag liegt der Frachter "Hosta" in Würzburg quer zur Fahrrinne. An diesem Sonntag wurde erneut versucht, das Schiff frei zu bekommen. Ohne Erfolg.

Nach der Havarie des Frachtschiffes "Hosta" auf dem Main in Würzburg ist am Sonntagvormittag ein weiterer Versuch zum Freischleppen fehlgeschlagen: Beim Wegziehen aus der verkeilten Position ist ein Seil zwischen den Schleppschiffen gerissen. Wie es jetzt weitergeht, ist unklar (Stand 11 Uhr). (in diesem Beitrag halten wir Sie über den Fortgang der Aktion auf dem Laufenden)

Wie ein Riegel liegt das Gütermotorschiff auch am ersten Weihnachtsfeiertag quer auf dem Main. Seit einer Havarie am Freitagnachmittag hängt das Schiff fest und befindet sich ganz nah am Restaurantschiff "Mainkuh" am Willy-Brandt-Kai.

Bereich am Willy-Brandt-Kai in Würzburg ist abgesperrt

Der Bereich rund um "Mainkuh" und "Hosta" ist mit Bauzäunen abgesperrt, das Lokal ist seit Freitag geschlossen. Auf dem Fluss geht derzeit nichts mehr, der Schiffskehr ist eingestellt. Wegen der Schleppaktion ist am Sonntagvormittag auch die Alte Mainbrücke wieder komplett gesperrt. Schaulustige sammeln sich auf der Löwenbrücke und verfolgen das Spektakel.

Bereits am Freitagabend waren mehrere Versuche gescheitert, das Schiff mit einem Schleppboot freizubekommen. Deshalb wurde Verstärkung organisiert, wie Christian Hochbein, Geschäftsführer der Binnenschifffahrts-Verwaltungsgesellschaft in Marktheidenfeld (BVG), im Gespräch mit der Redaktion sagte. Die BVG ist Eigentümerin der Hosta.

"Ein Eisbrecher ist bereits da, ein weiterer Schlepper kommt noch", so Hochbein. Die Maschinen seien PS-stärker als das Schleppschiff vom Freitag, daher hoffe er, dass der Schleppversuch am Sonntag gelingt, meinte er noch am Morgen. Die aktuell starke Strömung des Mains erschwert die Sache zusätzlich. Der Wasserdruck ist gewaltig.

"Paul" und "Paula" heißt das Schlepperpärchen – im Verbund mit der "Angermünde", deren Kraft am Freitag nicht gereicht hatte, sollten sie das havarierte Schiff am Heck flussaufwärts ziehen und wieder in Fahrtrichtung bringen. Zunächst zogen die Schiffe nebeneinander, dann hintereinander. Dabei riss das Seil zwischen dem ersten und den folgenden Schlepperschiffen.

Am Sonntagvormittag ist die Berufsfeuerwehr laut Einsatzleiter Torsten Maiwald mit zehn Mann vor Ort, die Polizei stellt Kräfte zur Absicherung. Kurz nach zehn Uhr lösten die Schlepper die Leinen und begaben sich in Position.

Sobald die "Hosta" befreit ist, sollen sie Berufstaucher auch von unten begutachten und auf mögliche Schäden überprüfen. Durch die schwere Ladung hat das Schiff ordentlichen Tiefgang. Offenbar ist der havarierte Frachter in der Nacht auf Sonntag doch noch gegen das Flussrestaurant "Mainkuh" gestoßen. Die Polizei bestätigt leichte Beschädigungen.

Polizei Würzburg geht von Fahrfehlern aus

Die Havarie des mit 2700 Tonnen Asphaltgranulat beladenen Schiffes (zunächst wurde von 2000 berichtet) hatte sich am Freitag gegen 16 Uhr ereignet. Es war mainabwärts unterwegs. Nach Polizeiangaben kam es zunächst zu einem Beinahezusammenstoß mit einem entgegenkommenden Gütermotorschiff. Bei einem Ausweichmanöver geriet die "Hosta" kurz vor einer Schleuse quer zur Fließrichtung, schlug auf der Bugseite am Schleusenbereich der Alten Mainbrücke an, verkeilte sich und drohte mit der "Mainkuh" zu kollidieren.

Durch die Havarie kamen keine Menschen zu Schaden. In der Polizeimeldung ist von Fahrfehlern des Schiffsführers die Rede, die Wasserschutzpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen gegen den 35-jährigen Mann.

Bei dem Gütermotorschiff "Hosta" handelt es sich nach Angaben der BVG um das erste Neubau-Fracht-Schiff des Unternehmens. Das Schiff wurde im August 2019 in Groningen (Niederlande) getauft und im Dezember 2019 fertiggestellt. Es ist 110 Meter lang und 11,45 Meter breit und zugelassen für eine Ladung von knapp 3000 Tonnen.

Der Rettungseinsatz am Freitagabend zog sich bis in Nacht, beteiligt waren rund 150 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG Gerbrunn und Würzburg, der Wasserwacht Würzburg, Rettungs- und Sanitätsdienst sowie des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes.

Das querliegende Schiff sorgte an Heiligabend dann für große Neugier, in den sozialen Medien und vor Ort. Zahlreiche Schaulustige kamen vorbei, fotografierten und filmten. Auch deshalb wurden Bereiche um die "Mainkuh" abgeriegelt und vorübergehend die Alte Mainbrücke gesperrt.

Der Artikel wird im Lauf des Tages aktualisiert.