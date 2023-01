Ochsenfurt

11.01.2023

Schließung von Seniorenheim angekündigt: Welchen Vorwürfen sich der Betreiber der Fuchsenmühle in Ochsenfurt stellen muss

Bereits Ende April soll das Seniorenzentrum Fuchsenmühle in Ochsenfurt geschlossen werden, wie der Betreiber vor wenigen Tagen bekanntgab.

Plus Nur noch gemeinnützige Pflegeeinrichtungen sollen aus der Pflegeversicherung finanziert werden, fordert der Bundesverband der kommunalen Senioreneinrichtungen.

Von Gerhard Meißner Artikel anhören Shape

Seit Anfang dieser Woche bekannt wurde, dass das Seniorenzentrum Haus Fuchsenmühle Ende April geschlossen werden soll, laufen bei den anderen Seniorenheimen in der Region die Telefone heiß. Für die derzeit 62 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses und ihre Angehörigen, aber auch für die Mitarbeitenden in der Fuchsenmühle kam die Nachricht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Gleichzeitig hat der Betreiber, die Curata Care Holding GmbH, Insolvenz beantragt. Während man sich am Landratsamt darum bemüht, freie Pflegeplätze zu finden, wirft der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB) dem privaten Pflegeheimbetreiber Verantwortungslosigkeit vor.

