Nordheim

20.11.2023

Schloss geknackt und Schalter umgelegt: Unbekannter sorgt für großflächigen Stromausfall in der Rhön

An einem Mastschalter am Umspannwerk Nordheim hat ein Unbekannter das Schloss aufgebrochen und den Strom abgeschaltet. Das Überlandwerk Rhön hat den Vorfall angezeigt.

Plus Der Täter wusste wohl genau, was er tat. Das Überlandwerk spricht von einem in dieser Form noch nicht dagewesenen Eingriff in die Versorgungsinfrastruktur.

Für knapp 40 Minuten war am vergangenen Donnerstagabend im Bereich Oberelsbach, Urspringen und Sondheim/Rhön der Strom weg. Gegen 18.20 Uhr gingen in vielen Haushalten die Lichter aus, wie Kunden aus den Gemeinden beim Überlandwerk Rhön gemeldet hatten.

Der kommunale Energieversorger nennt als Ursache für den Stromausfall einen strafbaren Eingriff in seine Netzanlagen. Wie das Überlandwerk in einem Gespräch mit dieser Redaktion informiert, hatten eine oder mehrere unbekannte Personen an einem Mastschalter am Umspannwerk Nordheim das Schloss aufgebrochen und den 20-kV-Schalter ausgeschaltet. "Der Schalter wurde anscheinend fachkundig und somit gezielt ausgewählt, um einen möglichst großen Stromausfall zu erreichen", machen die Geschäftsführer des Überlandwerks, Roland Göpfert und Joachim Schärtl, deutlich.

