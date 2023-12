Marktheidenfeld

04:00 Uhr

Schluss nach über 100 Jahren: Warum die Familie Ludwig den Babyfachmarkt in Marktheidenfeld aufgibt

Plus Seit 1907 gibt es das Geschäft in der Obertorstraße. Vor allem durch Erweiterung in den 90ern profitierte das Familienunternehmen. Nun rollt der letzte Kinderwagen aus der Tür.

Von Lucia Lenzen Artikel anhören Shape

Einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember um 14 Uhr, wird es so weit sein: An diesem Tag werden die Brüder Helmut und Walter Ludwig ihr Geschäft, den Babyfachmarkt Ludwig in der Obertorstraße in Marktheidenfeld, für immer zuschließen. "Das liegt mir schon auf dem Herzen, als letzter Vertreter der Familie Ludwig das Familiengeschäft aufzugeben", beschreibt Helmut Ludwig. "Aber wir hatten keine andere Möglichkeit."

Zusammen mit seinem älteren Bruder Walter steht er wenige Tage vor diesem Schließtermin hinter dem Kassentresen. Der Räumungsverkauf läuft schon seit Wochen. Rund 90 Prozent der Ware seien bereits abverkauft. Das Lager so gut wie leer. Rund 40 Kinderwägen habe er im letzten Monat verkauft. Viele hätten sich bereits früh eingedeckt, obwohl die Kinder teilweise erst im Frühjahr kämen. Und immer wieder kämen Stammkunden, um sich zu verabschieden und auch um zu fragen: Warum?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen