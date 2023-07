Kitzingen

22:00 Uhr

"Schmarotzer" bei den Konzerten von Michael Patrick Kelly und Wincent Weiss: BR-Sendung "quer" hörte sich in Kitzingen um

Michael Patrick Kelly spielte am 16. Juni vor etwa 2500 Fans auf dem Festivalgelände am Kitzinger Bleichwasen – und mehreren hundert Besuchern, die das Konzert im Umfeld kostenlos genossen.

Plus Der OB hatte von "Schmarotzern" gesprochen, jetzt griff das Bayerische Fernsehen den Wirbel um die vielen Zaungäste bei den Konzerten am Main auf. Was "quer" dazu meinte.

Wenige Wochen ist es her, dass Jan Delay, Michael Patrick Kelly und Wincent Weiss am Kitzinger Stadtbalkon den Ton angaben. Drei laue Sommerabende, lockere Konzertatmosphäre, Tausende vergnügte Besucher. Doch in die heitere Stimmung mischten sich Misstöne. Nach den Konzerten erhob sich ein Chor über die vielen Zaungäste, die außerhalb des Festivalgeländes am Main gesessen und die Konzerte quasi gratis genossen hatten.

Den Künstlern seien Tausende Euro an Gage entgangen, riefen die Kritiker. Kitzingens Oberbürgermeister Stefan Güntner erklärte im zuständigen Kulturausschuss: "Viele saßen da und haben, na ja, die Konzerte schmarotzt." Das Klagelied verstärkte sich zum Echo, das jetzt im ganzen Freistaat widerhallte: An diesem Donnerstagabend berichtete das Bayerische Fernsehen in "quer" über den Fall.

