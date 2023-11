Schnee, Eis und Glätte: Mit diesen Tipps kommen Würzburgs Autofahrer optimal durch die Winterzeit

Plus Bei eisigen Temperaturen und Schneefall sollten Autofahrerinnen und Autofahrer besonders vorsichtig sein. Ein ADAC-Experte erklärt: So sind Sie gut auf den Winter vorbereitet.

Der Winter ist mittlerweile auch in der Stadt und im Landkreis Würzburg angekommen. Das bedeutet: glatte Straßen mit Eis und Schnee. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten nicht nur vorsichtig und vorausschauend auf den Straßen unterwegs sein, sondern auch noch einige Tipps und Tricks beachten, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Auf Nachfrage dieser Redaktion beim ADAC Nordbayern beantwortete Pressesprecher Simon Hiller die wichtigsten Fragen zum Thema Winter auf den Straßen: