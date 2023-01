Schneechaos auf den Straßen: Warum fällt die Schule im Süden Unterfrankens aus und im Norden nicht?

Würzburg/Kitzingen/Schweinfurt

14:50 Uhr

Nebenstraßen kaum befahrbar, Hauptverkehrsstraßen nur teilweise befahrbar: In Würzburg, im Landkreis Würzburg und im Landkreis Kitzingen fiel am Mittwoch die Schule aus.

Plus In Würzburg und Kitzingen blieben die Schulen am Mittwoch geschlossen. In den Haßbergen und in der Rhön blieben sie offen – obwohl es auch dort schneite. Warum?

Von Gisela Rauch

Schnee ist in der Nacht auf Mittwoch über ganz Unterfranken gefallen. Doch nur für die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Würzburg sowie den Landkreisen Würzburg und Kitzingen fiel der Schulbesuch aus. Schüler aus der Rhön etwa, aus dem Landkreis Schweinfurt oder aus den Haßbergen, wo in der Nacht mindestens genauso viele Schneeflocken herunterkamen, mussten am Mittwochmorgen durch den Schnee zur Schule oder zum Schulbus stapfen. Warum ist das so? Warum wurden in einigen Regionen die Schulen geschlossen und in anderen nicht? Wir haben nachgefragt.

