Bischofsheim

17:00 Uhr

Schneit es diese Woche auch unterhalb vom Kreuzberg? Das sagt ein Experte vom Deutschen Wetterdienst

Am Kloster Kreuzberg in der Rhön lag am Montag (Stand: 14.10 Uhr) bereits Schnee.

Plus Der Deutsche Wetterdienst kündigt für die nächsten Tage einen Wintereinbruch an. Auch in der tieferen Rhön könnte es Schnee geben – aber nicht viel.

Von Kristina Kunzmann Artikel anhören Shape

Wer "Wintereinbruch" in eine Internet-Suchmaschine eingibt, wird so gleich mit vielen Schlagzeilen verschiedener Medien konfrontiert. "Wintereinbruch zum Wochenstart erwartet", "Bis zu 15 Zentimeter Schnee im Hunsrück?" oder auch "Wetterprognose: Unwetterartiger Niederschlag mit nachfolgendem Schneefall", heißt es da.

