Schnell noch mal zum Burghof und Fürstengarten der Würzburger Festung Marienberg: Bald wird hier zugesperrt

Plus Ein Besuch des Fürstengartens der Festung Marienberg mit seinem Blick auf die Stadt gehört für viele Besucher Würzburgs zum Programm. Warum das nicht mehr lange möglich ist.

Von Ernst Lauterbach

Wer noch einmal den Blick vom Fürstengarten der Residenz auf die Stadt und den Fluss genießen will, sollte das schöne Wetter der kommenden Tage nutzen. Denn ab November/Dezember, so Mathis Gruhn, Baudirektor bei der Bayerischen Schlösserverwaltung in München, auf Anfrage, werde mit der Baustelleneinrichtung in der sogenannten Kernburg begonnen.

Dann wird, wie bereits berichtet, alles, was sich hinter dem Scherenbergtor befindet, also auch der Fürstengarten, während der Sanierung der Burg für die nächsten sieben bis zehn Jahre nicht mehr öffentlich zugänglich sein. Im Frühjahr hatte es geheißen, Fürstengarten und Burghof würden bis zum Ende der großen Ferien in Bayern geöffnet bleiben. Jetzt sind sie also noch etwas länger zugänglich.

