Pflegekurs mit dem Fachmann: 9 Praxistipps für gesunde Obstbäume und weniger Trockenstress

Plus Mit dem Kauf der passenden Obstsorte und der Standortwahl ist's lange nicht getan. Wer ein paar Hinweise beherzigt, kann sich über gesunde Bäume freuen und darf auf gute Ernte hoffen.

Während des Pflegekurses für Obstbäume von Josef Weimer in Bergrheinfeld erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Reihe von Praxistipps und erfuhren, worauf es bei gesunden Obstbäumen ankommt.