Schnitzel-Schock im Landkreis Kitzingen: Weniger Gäste, höhere Preise in der Gastronomie

Plus Die Gastronomen im Kreis Kitzingen stehen vor großen Herausforderungen: Umsatzrückgänge, hohe Kosten und zu viele Hotelbetten. Was Großkonzerne damit zu tun haben.

Das geliebte Schnitzel mit Pommes ist auch im Landkreis Kitzingen deutlich teurer geworden. Seitdem in der Gastronomie die alte Mehrwertsteuer von 19 Prozent gilt, sind die Preise noch einmal gestiegen. Das hat zur Folge, dass immer weniger Menschen in der Region essen gehen.

Wie die Gastronomen damit umgehen und ihre Lokale vor dem Aus retten können, war am Dienstag Thema im Hotel Cavallestro in Kitzingen. Die Kreisstelle des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga traf sich dort auf der Hauptversammlung zum Austausch. Wie dramatisch die Lage ist, machte Vorsitzender Thomas Dauenhauer gleich zum Auftakt deutlich.