Dettelbach

11:00 Uhr

Empörung über Schnitzel-Preis: Wirt rechnet Kosten von 23,80 Euro für das beliebte Gericht vor

Plus Aus Gastronomen-Sicht müsste ein Schnitzel über 20 Euro kosten. Thomas Dauenhauer aus Dettelbach, Vize-Chef des Dehoga Unterfranken, erklärt warum.

Von Annett Conrad

Der jüngst erschienene Bericht über Preiserhöhungen für ein Gastronomie-Schnitzel im Landkreis Kitzingen schlug hohe Wellen. "Einfach nur Wucher!", "Abzocker-Mentalität" und "Ein Schnitzel mit Pommes für 19,90 Euro ist einfach nur frech", kommentierten einige Leser auf der Homepage dieser Redaktion.

Thomas Dauenhauer, Vize-Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Unterfranken, ärgert sich sehr darüber. Das beliebte Gericht steht auch in seinem Akzent-Hotel Franziskaner in Dettelbach auf der Speisekarte. "Der Schnitzel-Preis ist bei uns, wie in der Gastronomie leider aktuell üblich, sogar zu niedrig angesetzt", erklärt der Hotelier. Etwa einen Euro teurer müsste das Gericht in seinem Hotel verkauft werden, damit alle Kosten gedeckt würden.

