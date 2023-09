Dürrbachau

Schockierend realistisch: So verlief die bisher größte Einsatzübung der Würzburger Rettungskräfte am Neuen Hafen

Plus Über 330 Einsatzkräfte der Feuerwehren, der Polizei und des THW haben am Sonntag mit dem Universitätsklinikum Würzburg und dem Klinikum Würzburg Mitte für den Ernstfall geübt.

Von Marco Karaschinski

Mit über 130 freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie 200 Einsatzkräften von sieben verschiedenen Organisationen übten die Würzburger Rettungskräfte am Sonntagvormittag am Würzburger Neuen Hafen für ein Schreckensszenario unter realistischen Bedingungen. Das Uniklinikum sowie das Klinikum Würzburg Mitte richteten für diesen Einsatz extra Schockräume ein, um neben dem Normalbetrieb auch an dem Szenario teilzunehmen. "Es ist die größte Übung, die wir so jemals durchgeführt haben", so Dennis Wolz, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr in Würzburg.

"An alle Einsatzkräfte: Schwerer Unfall in der Würzburger Hafenstraße. Mehrere Personen sind verletzt und in Fahrzeugen eingeklemmt. Es tritt Gefahrstoff aus." So schallte es am Sonntag, gegen 10.30 Uhr, kurz vor Beginn der großen Übung, aus den Funkgeräten der Aufseher und Organisatoren am Übungsort. Wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte von Polizei und verschiedene Krankenwagen am Unfallort ein.

