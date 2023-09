Schon unter den Top 5: Wird das Lutzi-Festival in Rottershausen zum besten des Jahres in Deutschland gewählt?

Plus Noch bis zum 20. September können Festival-Fans beim Helga!-Festival-Award für das "Ab geht die Lutzi!" abstimmen. Welche Musikpartys stehen außerdem zur Wahl?

Das Musikfestival "Ab geht die Lutzi" in Rottershausen arbeitet weiter an seiner Bekanntheit über die Grenzen der Region hinaus: Das Festival, das im Kern nach wie vor von einem ehrenamtlichen Team gestemmt wird, steht zur Wahl für das beste nationale Festival des Jahres 2023 und hat es dabei bereits unter die letzten fünf Anwärter geschafft.

Der "Helga! Festival Award", der offizielle deutsche Festival-Preis, wird im Rahmen des Reeperbahn-Festivals in Hamburg am 23. September verliehen. Der Preis wird bereits zum zehnten Mal vergeben. Die Konkurrenz für das Lutzi-Festival: "Open Flair" (Eschwege), "Orange Blossom Special" (Beverungen), "Reload Festival" (Sulingen) und "Watt en Schlick" (Varel).