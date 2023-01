Schon wieder ein Rückgang bei den Organspenden: Kommt doch noch die Widerspruchslösung für alle?

Plus 8500 Menschen warten in Deutschland derzeit auf ein Spenderorgan – doch viel zu wenig wird transplantiert. Ein Minus von 6,9 Prozent schreckt die Politik auf.

Wenn es um Fragen von Leben oder Tod geht, um Grundwerte und ethisch relevante Entscheidungen – dann schwinden im Bundestag in aller Regel parteipolitische Barrieren, dann sind die Abgeordneten nur ihrem persönlichen Gewissen verpflichtet. Anträge werden fraktionsübergreifend formuliert. Die Debatte um die Sterbehilfe ist so ein Fall, der assistierte Suizid soll demnächst neu geregelt werden.