Karlstadt

05.09.2023

Schon wieder eine Katze in Karlstadt angeschossen: Kater Frank bereits zum zweiten Mal verletzt

Plus In nur sieben Tagen wurde in Karlstadt drei Mal mit einem Luftgewehr auf Katzen geschossen. In zwei Fällen erwischte es den Kater von Kristina Feichtinger.

Der Karlstadter Schütze, der vergangene Woche mit dem Luftgewehr auf zwei Katzen geschossen haben muss, scheint sich offenbar in Sicherheit zu wiegen. Wie Marcus Kuntscher vom Polizeipräsidium Karlstadt erklärte, geht die Polizei in beiden Fällen vom selben Täter aus. Nun wurde zum dritten Mal binnen einer Woche im Bereich Heideweg und Uhlandstraße mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen, wie die Polizei mitteilt. Kater Frank erwischte es damit schon zum zweiten Mal.

Der rote Kater von Kristina Feichtinger sei ohnehin eher ein Wesen ruhiger Natur, sagt sie. Doch seit er am Dienstagmorgen zum zweiten Mal binnen sieben Tagen mit einer Schussverletzung nach Hause zurückkehrte, sei er verängstigter als sonst. Normalerweise, so Feichtinger, verlässt er das Haus mehrmals am Tag zum Freigang. An diesem Tag habe er das nicht mehr getan.

