Coburg

15:59 Uhr

Schon wieder: Häftling in Franken während Prozesspause durch Fenster aus Gericht geflohen

Plus Peinlicher Vorgang für die Justiz: Erneut ist ein Angeklagter aus einem Gericht geflohen. Der Fall erinnert an die Flucht eines Mörders, der in Würzburg einsaß.

Von Manfred Schweidler

Schon wieder ist es in Franken einem Häftling gelungen, während seines Prozesses aus dem Gerichtsgebäude zu fliehen: Am Montag entkam ein 47-Jähriger im Landgericht Coburg, der sich gerade wegen sexuellen Missbrauchs an zwei seiner Töchter verantworten sollte. Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem Mann eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher in Coburg auf Anfrage.

