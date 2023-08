Segnitz

29.08.2023

Schrebergarten als kleines Paradies: Ein Paar hat sich in Segnitz einen besonderen Rückzugsort geschaffen

Plus Kaffeekannen im Baum und Pflanzen im Schuh: Ein junges Paar zaubert aus 120 Quadratmetern ein Paradies im Kleinformat. Wie machen sie das? Eine Spurensuche im Schrebergarten.

Von Jutta Schwegler

Sommer am Main, heiße Temperaturen bis zu 40°C – wohl dem, der einen Balkon hat oder sogar einen Garten. Schlecht für die, die in einer Wohnung ohne Grün außen herum leben. Die müssen sich behelfen, auf den Spielplatz gehen, ins Freibad oder an den Main. Wenn man dennoch nicht auf die Verwirklichung eigener, grüner Ideen verzichten möchte, kann man versuchen, einen Garten zu pachten. Doch das erweist sich oft als gar nicht so einfach.

Jessica Diehm und Gerhard Werb aus Marktbreit wohnen mitten in Marktbreit, in der Schustergasse – weit und breit kaum ein Garten, ein Balkon oder eine Terrasse. Das sollte sich ändern und die beiden stellten sich der schwierigen Aufgabe, ein Stück Land zu suchen, das sie bewirtschaften könnten.

