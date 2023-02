Veitshöchheim

Schrecksekunde bei Oti Schmelzer: Wie der Struwwlpeter mit seinem Hänger bei Fastnacht in Franken umgegangen ist

Kleiner Textaussetzer? Kein wirkliches Problem für einen langjährigen Kabarettisten. Oti Schmelzer als Struwwelpeter in Veitshöchheim.

Plus Dass er sich mit einem kernigen Satz gerettet hat, habe ihm durchaus Sympathien eingebracht, erklärt der Kabarettist aus Oberschwappach.

Ob es was gibt, fragt Oti Schmelzer nach. Eine Souffleuse oder einen Souffleur? "Ah, einen Texteinflüsterer? Nein, wir sind doch nicht beim Theater", antwortet der Kabarettist aus Oberschwappach (Landkreis Haßberge), der gerade bei Fastnacht in Franken einen viel beachteten Auftritt als Struwwelpeter hatte. Ein Auftritt, der dem Publikum noch besser als sonst in Erinnerung bleiben dürfte, weil Schmelzer einen kleinen Aussetzer hatte, diesen aber sehr markant überspielte. Ohne "Flüsterer".

