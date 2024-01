Schrecksekunde für Autofahrer: Baum kracht zwischen Schweinfurt und Schwebheim auf die Bundesstraße 286

Plus Gerade rechtzeitig konnte auch der Lkw-Fahrer bremsen, vor dessen Motorhaube der Baum direkt auf die Straße krachte.

Schnell reagiert haben Autofahrerinnen und Autofahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der B 286 zwischen Schweinfurt und Schwebheim. Gerade rechtzeitig konnte auch der Lkw-Fahrer bremsen, vor dessen Motorhaube der Baum direkt auf die Straße krachte.

Der Baum blockierte nicht nur die zwei Fahrbahnen Richtung Schwebheim, sondern ragte auch über die Mittelleitplanke in die Gegenfahrbahn hinein. Eine gefährliche Situation, die für alle Beteiligten mit einem wohl gehörigen Schreck endete. Die Fahrbahn war laut Augenzeugen für etwa 15 Minuten blockiert, bis die Feuerwehr den Baum mit der Motorsäge zerteilt und entfernt hatte.