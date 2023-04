Schrittweise Legalisierung von Cannabis? Das sagen 10 Menschen aus Würzburg dazu

Plus Nach jahrelangem Verhandeln soll Cannabis legalisiert werden. Das Thema polarisiert - auch bei den Würzburgerinnen und Würzburgern.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) haben vergangene Woche in Berlin konkrete Reformpläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Unter anderem soll der Kauf von maximal 25 Gramm legalisiert werden, zu Hause sollen bis zu drei Pflanzen angebaut werden dürfen. Darüber hinaus wolle man den Cannabis-Verkauf über Fachgeschäfte zunächst in Modellregionen testen.

Die Legalisierung von Cannabis polarisiert seit Jahren. Einige Menschen befürchten die Zunahme von Drogenkonsum bei jungen Menschen, andere sehen in der Legalisierung eine Chance für den Abbau von Kriminalität und die Eröffnung eines neuen Marktes. Wie stehen die Würzburgerinnen und Würzburger zu der geplanten Cannabis-Legalisierung?