Schuhgeschäft Salamander schließt in Würzburg letzte Filiale in Unterfranken

Die letzte Salamander-Filiale in Unterfranken schließt. Im Schaufenster wird mit bunten Plakaten auf den Räumungsverkauf und die Filialschließung hingewiesen.

Plus Voriges Jahr ging der Schuhhändler in die Schutzschirminsolvenz, um sich aus eigener Kraft zu sanieren. Jetzt schließt die Würzburger Filiale. Was derzeit bekannt ist.

Von Peter Schlembach

"Wir schließen diese Filiale" und "Räumungsverkauf": Die Schaufenster der Salamander-Filiale in Würzburg sind bunt plakatiert. Es ist nicht zu übersehen, dass ein weiteres Geschäft aus der Würzburger Innenstadt verschwindet. Der traditionsreiche Schuhhändler Salamander schließt seine letzte Filiale in Unterfranken.

Keine Auskunft vom Unternehmen zur Schließung in Würzburg

Auf der Website des Schuhgeschäfts stand in der vergangenen Woche, dass die Würzburger Filiale noch bis zum 23. September geöffnet habe. Aktuell ist diese Informationen nicht mehr abrufbar. Auf Nachfrage dieser Redaktion möchte sich das Unternehmen nicht zum Datum der Schließung äußern.

