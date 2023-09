Würzburg

17:00 Uhr

Schulanfang in Würzburg: Vom Schulranzen übers Mäppchen bis hin zur Schultüte – wie teuer ist die Einschulung?

Plus Der erste Schultag ist für jedes Kind aufregend. Eltern sind schon Wochen vorher mit den Besorgungen für den Schulstart beschäftigt. Wie teuer das Ganze etwa wird.

Von Katja Glatzer

Der erste Schultag ist für die meisten Kinder ein ganz besonderer Tag. Denn nun geht es vom Kindergarten den nächsten großen Entwicklungsschritt in die Grundschule. Doch vor dem großen Tag sind auch Eltern gefordert. Denn zum Schulstart werden alle möglichen Dinge gebraucht. Und das ist leider nicht günstig. Was dringend gebraucht wird, was es in etwa kostet und wie man es auch billiger halten kann – die Redaktion hat sich mal in Würzburg umgehört.

Der Schulranzen: Sicherheit vor Design

Für einen Schulranzen müssen Eltern etwa zwischen 100 bis 300 Euro berappen, je nach Marke und ergonomischen Details. Marken wie Step by Step, Ergobag oder Scout, erklärt Petra Haas, Inhaberin des Schreibwarenhandels Buntstift, bieten fast immer das komplette Set an, bestehend aus Ranzen, Mäppchen, Schlampermäppchen und Turnbeutel. "Da passt dann optisch alles zusammen, die Preise liegen bei den meisten der Ranzen aus der aktuellen Kollektion bei 280 Euro." Die älteren Modelle gebe es günstiger, sagt Haas. Wie die Mama einer zukünftigen Erstklässlerin, Katharina Purucker, berichtet, gebe es beispielsweise auch Wanderrucksäcke von Deuter, die ergonomisch sehr gut seien und als Schulrucksack geeignet seien. Diese lägen preislich bei um die 70 Euro.

