Schweinfurt/Bamberg/Haßberge

16.01.2024

Schule im Landkreis Haßberge betroffen: Aushilfslehrer soll heimlich Aufnahmen beim Schwimmunterricht gemacht haben

An einer Schule im Landkreis Haßberge - hier ein Symbolbild einer Umkleide - soll ein Aushilfslehrer heimlich beim Schwimmunterricht Aufnahmen gemacht haben. Die Ermittlungen laufen.

Plus Nach Hinweisen suchte die Polizei bei dem Beschuldigten nach Kinderpornografie - und fand Bilder, die der Mann an der Schule selbst machte. Was derzeit bekannt ist.

Von Lukas Reinhardt, Manfred Schweidler

Ein Tipp aus dem Ausland hatte Ermittler in Schweinfurt und Bamberg hellhörig gemacht. Ihren Angaben zufolge erhielten sie konkrete Hinweise auf den Besitz von strafbarer Kinderpornografie bei einem Mann, der als Aushilfslehrer an einer Schule im Landkreis Haßberge tätig war.

Eine Durchsuchung bei dem Verdächtigten hat demnach die Hinweise bestätigt. Darüber hinaus fanden die Ermittler offenbar bei der Auswertung der beschlagnahmten Dateien auch Bilder, die der Mann in der Schule gemacht haben soll.

