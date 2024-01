Röttingen

vor 29 Min.

"Schulterschluss" der Landwirte: Vor der Protestwoche in Unterfranken finden Bauernverband und LSV-Bayern zueinander

Landwirt Claus Hochrein von "Landwirtschaft verbindet Bayern" sieht die Bauern in Unterfranken durch die Kürzungspläne der Bundesregierung geeint.

Plus Die beiden Bauern-Organisationen vertraten nicht immer die gleichen Standpunkte. Unmittelbar vor der Aktionswoche geben die Vertreter jetzt ein harmonisches Bild ab.

Von Jonas Keck Artikel anhören Shape

Der Frust der Bauern sitzt tief. Ab Montag wollen Landwirtinnen und Landwirte auch in Unterfranken gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Dabei geht es nicht nur um die Streichung von Subventionen. Die Gründe für den Unmut sind vielschichtiger, das zeigten Vertreter der Landwirtschaft bei einer von der CSU organisierten und moderierten Diskussionsrunde am Freitagabend in Röttingen (Lkr. Würzburg).

"Wir werden ständig mit Auflagen gegängelt, ohne einen finanziellen Ausgleich zu bekommen", wirft der unterfränkische Präsident des Bauernverbandes (BBV), Stefan Köhler, der Politik in Berlin und Brüssel vor. Die EU-Kommission knüpft Zahlungen an Landwirte an bestimmte Umweltauflagen, wie beispielsweise die Stilllegung von vier Prozent der Ackerflächen. Dadurch soll mehr Artenvielfalt gewährleistet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen