22.01.2024

Schuss in Ochsenfurt: Der 23-jährige Mann flüchtete an dem Tag bereits zum zweiten Mal vor der Polizei

Hier in der engen Mangstraße in Ochsenfurt hat am Samstagnachmittag ein Polizist auf einen Flüchtigen geschossen.

Plus Der 23-Jährige, der am Samstag von der Polizei angeschossen wurde, war an dem Tag schon einmal vor der Polizei geflüchtet. Was noch dazu bekannt ist.

Szenen wie im Krimi: Nach einer Schlägerei mit einem Beamten während einer Polizeikontrolle, bei der sich ein Schuss löste, und einer Flucht zu Fuß durch die Ochsenfurter Innenstadt endete der Samstag für einen 23-jährigen Mann mit Handschellen auf dem Rücken und einer Schusswunde im Bein. Jetzt gibt es einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts auf versuchten Totschlags gegen ihn. Sobald der junge Mann das Krankenhaus verlassen darf, führt sein nächster Weg in eine Justizvollzugsanstalt.

Gründe für die Flucht: ein fehlender Führerschein und ein Haftbefehl gegen den Mann

Bereits am Samstagvormittag war der 23-Jährige auf der Autobahn bei Aschaffenburg laut der Würzburger Staatsanwaltschaft vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Grund für die Flucht seien ein fehlender Führerschein und ein Haftbefehl gegen den Mann gewesen, heißt es. "Das war ein Vollstreckungshaftbefehl, der Mann hatte eine Geldstrafe nicht bezahlt", erläuterte Thorsten Seebach, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg, auf Anfrage am Montag.

